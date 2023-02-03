مصير البشت ومشكلة مبابي .. ميسي يكشف أسراراً جديدة

المصدر: وكالات

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الأولى عن مصير "البشت"، الذي ارتداه خلال رفعه كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوز منتخب "التانغو" على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح.

وقال ميسي عن ذكرياته بشأن هذه اللقطة وما الذي سيفعله بشأن جميع الأشياء التي ارتداها أو حملها خلال أو بعد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022: "احتفظت بكل شيء يتعلق بالمباراة النهائية".

وأضاف: "ما زلت أحتفظ بكل شيء من نهائي كأس العالم، القميص والعباءة والحذاء، كل شيء موجود حاليا في ملكية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

وأردف "ولكن في مارس المقبل سأنقل كل المقتنيات المتعلقة بي شخصيا إلى مدينة برشلونة، حيث أحتفظ بذكرياتي وأشيائي هناك".

وأتم ميسي تصريحاته: "إنني أنوي العيش في مدينة برشلونة والاستقرار بها بشكل دائم عقب اعتزالي لعب كرة القدم نهائيا".

وأكد ليونيل، عدم وجود أي مشكلات بينه وبين الفرنسي كيليان مبابي، زميله بالفريق، عقب فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، على حساب المنتخب الفرنسي.

وفاز ميسي، أخيرا، بأكبر جائزة في عالم كرة القدم، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني لأول ألقابه في كأس العالم منذ عام 1986.

وكان يبدو أن المنتخب الأرجنتيني في طريقه للفوز باللقب بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، ولكن مبابي سجل هدفين متتاليين للمنتخب الفرنسي مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وسجل ميسي الهدف الثاني له في المباراة، ليعيد المنتخب الأرجنتيني لامتلاك زمام اللقاء، ولكن كما حدث من قبل، عادل مبابي النتيجة بتسجيل هدف ثالث (هاتريك) قبل دقيقتين من نهاية المباراة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وحسم المنتخب الأرجنتيني اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 / 2 لتنطلق الاحتفالات، التي كان بعضها غريبا بعض الشيء حيث دار حول مبابي.

وتردد أن الحارس إيميليانو مارتينيو طالب بالوقوف دقيقة حداد لمبابي في غرفة خلع الملابس، عقب المباراة، وبعد ذلك خلال موكب احتفالات المنتخب الأرجنتيني في بوينس آيرس، شوهد اللاعب يحمل دمية لصق عليها وجه مبابي.

ولكن ميسي لا يعتقد أن كل هذا الجدل أثر على علاقته مع زميله بالنادي.

وقال ميسي لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "تحدثنا عن المباراة، والاحتفالات، وكيف عاشها الشعب الأرجنتيني عندما كنت في الأجازة، والاحتفالات التي كانت لدينا. لا يوجد أكثر من ذلك".

وأضاف: "كنت في الجانب الثاني أيضا، فقد جربت خسارة نهائي كأس العالم أيضا. ولم أكن أرغب في معرفة أي شيء عنها، عما حدث، ولم يكن هناك أي شيء يتعلق بكأس العالم في هذا الوقت".

وأردف: "لهذا السبب، لا أريد أن أتحدث مع مبابي بشأنها، ولكن الحقيقة هي أنه لا توجد أي مشكلة مع ميليان، بالعكس".

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