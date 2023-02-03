عمره 56 عاماً .. لاعب كرة قدم ياباني يحترف في البرتغال

المصدر: البيان

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قبل شهر واحد من عيد ميلاده السادس والخمسين، يواصل أسطورة كرة القدم اليابانية، كازويوشي ميورا، تحطيم الأرقام القياسية بعد أن انضمامه لناد برتغالي.

ويدخل اللاعب الدولي الياباني السابق موسمه الـ 38 كلاعب كرة قدم محترف بعد أن لعب بالفعل في البرازيل واليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا خلال مشواره الطويل، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

واتخذ اللاعب الشهير الملقب بـ "الملك كازو" منعطفا آخرا، حيث انضم إلى نادي الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرنسي على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما إف سي في الدوري الياباني وهو في السادسة والخمسين من عمره، وفقا لقناة الحرة.

وقال ميورا في بيان "سأبذل جهدا حتى يتمكن الناس من رؤيتي ألعب كرة القدم في مكان جديد".

وتعد محطة البرتغال فصلا جديدا بالنسبة لمسيرة النجم الياباني الاستثنائية بعد أن بدأ مشواره الاحترافي عام 1986 أي قبل عام واحد من ولادة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميورا من أشهر اللاعبين الآسيويين في تسعينات القرن الماضي، خصوصاً بعد إطلاق اليابان دوري المحترفين عام 1993.

وبدأ النجم الياباني مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي عام 1986؛ لأن بلاده لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، حيث أمضى أربع سنوات في البرازيل ولعب لستة أندية بما في ذلك سانتوس وبالميراس.

ولاحقا، عاد "الملك كازو" إلى وطنه ليصبح وجه الدوري الياباني للمحترفين عندما انطلق عام 1993 ليقود فيردي كاواساكي إلى اللقب مرتين متتاليتين عامي 1993 و1994.

وأمضى فترة إعارة مع نادي جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1994 ليصبح أول لاعب ياباني يلعب في الدرجة الأولى الإيطالية.

واستمر ميورا يتنقل من ناد إلى آخر أثناء محطاته المختلفة التي استمرت حتى الآن ليصبح أكبر لاعب محترف في العالم، حيث يأمل بإنهاء مسيرته الكروية في عمر الستين عاما.

وسجل ميورا 55 هدفا عبر 89 مباراة مع منتخب اليابان، مما جعله ثاني أفضل هداف على الإطلاق لمنتخب الساموراي قبل أن يعلن اعتزاله الدولي مع منتخب بلاده عام 2000.

ورغم المشوار الحافل والمرصد بالإنجازات، لم يشارك ميورا في كأس العالم لكرة القدم بعد ان استبعد بشكل جدلي عن التشكيلة التي خاضت مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي بالمونديال.

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