جون هيتينغا مديراً فنياً لأياكس حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أياكس أمستردام تعيين لاعب منتخب هولندا السابق، جون هيتينغا، مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة ألفريد شرودر الأسبوع الماضي.

وقال أياكس إن هيتينغا سيكون المدير الفني لبقية الموسم على الأقل، ولم يكشف عن البنود المالية للعقد.

وهيتينغا ( 39 عاما) من أبناء أكاديمية أياكس للشباب، ولعب في صفوف النادي كمدافع قبل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد وإيفرتون وفولهام وهيرتا برلين.

وتولى تدريب فريق يونغ أياكس، الفريق الرديف لأياكس، منذ بداية الموسم الجاري.

وكان هيتينغا المدير الفني المؤقت للفريق نهاية الأسبوع الماضي عندما أنهى أياكس سلسلة من سبع هزائم متتالية بفوزه على إكسلسيور روتردام بنتيجة 4-1 ليتقدم إلى المركز الرابع في الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر فينورد.

وقال إدوين فان دير سار، مدير أياكس، ”لدينا ثقة كبيرة في صفات جون والرؤية التي يمتلكها.”

لعب هيتينغا 87 مباراة دولية مع منتخب هولندا، من بينها نهائي كأس العالم عام 2010 في جوهانسبرغ، حيث طرد في الوقت الإضافي وخسر الهولنديون أمام إسبانيا بنتيجة 1-0.

أقيل شرودر بعد نصف موسم فقط من توليه زمام الأمور عندما غادر إريك تن هاغ لتدريب مانشستر يونايتد.

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