حصاد مثير للميركاتو الشتوي ..وتشيلسي يتربع على عرش الصدارة

المصدر: وام

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اهتمام جماهيري كبير على مدار شهر كامل حظي به سوق الانتقالات الشتوية الأوروبية وشهد صفقات مثيرة، وبأسعار فلكية عززها ما قدمه اللاعبون في مونديال قطر 2022، الذي أعلن عن بزوغ العديد من النجوم.

وضاعف من هذه التوقعات حاجة أكثر من فريق أوروبي كبير لتدعيم صفوفه بأبرز العناصر في ظل ضغط المباريات خلال النصف الثاني من الموسم الحالي بعد فترة التوقف الطويلة بسبب كأس العالم، وكذلك في ظل الكبوة التي تعرض لها أكثر من فريق كبير خلال النصف الأول من الموسم.

ولكن الصفقة الأبرز في هذا الميركاتو الشتوي تأخرت حتى اليوم الأخير في سوق الانتقالات، وكانت هي الصفقة الوحيدة من العيار الثقيل خلال هذا الميركاتو؛ حيث انتقل اللاعب الأرجنتيني الدولي الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو.

وتصدرت هذه الصفقة أغلى الانتقالات التي شهدها الميركاتو الشتوي، حيث كانت الوحيدة التي تجاوزت قيمتها المالية الـ100 مليون يورو بل إنها تأتي بفارق هائل، يزيد على 50 مليون يورو، عن الصفقة التي تليها في قائمة أغلى صفقات الميركاتو الشتوي لعام 2023 .

وكان إنزو فيرنانديز /22 عاما/ لفت إليه الأنظار بشدة في مونديال 2022 من خلال العروض المتميزة مع منتخب بلاده، الذي توج بلقب البطولة، كما توج اللاعب نفسه بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وكان هذا التألق ومحاولة أكثر من ناد أوروبي كبير للتعاقد معه سببا في تمسك بنفيكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بالكامل وعدم التفريط في أي جزء منها، وبلغت هذه القيمة المالية 120 مليون يورو.

وبرغم خروج تشيلسي من دائرة المنافسة منطقيا على لقب الدوري الإنجليزي وكذلك خروجه من المنافسة على أي ألقاب أخرى في الموسم الحالي، حرص النادي اللندني على التعاقد مع فيرنانديز ضمن سلسلة من الصفقات التي أبرمها في هذا الميركاتو الشتوي والتي جعلته على رأس قائمة أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات خلال يناير المنقضي.

ويبدو أن حرص تشيلسي على حسم الصفقة لصالحه حتى أتمها في اليوم الأخير للميركاتو، وبهذا المقابل المالي الكبير، ينبع من رغبة النادي في إعادة بناء الفريق استعدادا للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ومثلما كان الحال في السنوات الأخيرة، كانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات بل إنها استحوذت على 9 من أغلى 10 صفقات شهدها الميركاتو الشتوي في يناير المنقضي، وكان لتشيلسي نصيب الأسد منها حيث ضم 5 من أغلى 10 لاعبين في هذا الميركاتو.

وتصدر إنزو فيرنانديز القائمة فيما حل الأوكراني ميخايلو مودريك ثانيا بانتقاله إلى تشيلسي أيضا قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 70 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي أنتوني جوردون ثالثا في القائمة بانتقاله من إيفرتون إلى نيوكاسل مقابل 45 مليون يورو.

وبرغم الكبوة الكبيرة التي يمر بها ليفربول في الموسم الحالي وابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وخروجه مبكرا من رحلة الدفاع عن اللقب في بطولة كأس إنجلترا وكذلك من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي توج بلقبها في الموسم الماضي، فضل النادي تأجيل معظم صفقاته التي يرغب فيها إلى الصيف المقبل.

وجاءت الصفقة الكبيرة التي أبرمها النادي في الميركاتو الشتوي ضمن الصفقات المبكرة في يناير حيث تعاقد مع الهولندي كودي جاكبو من آيندهوفن مقابل 42 مليون يورو ليكون رابع أغلى الصفقات في يناير.

وجاء الفرنسي بينوا بيدياشيل خامسا في قائما أعلى صفقات الميركاتو الشتوي لعام 2023 حيث انتقل من موناكو الفرنسي إلى تشيلسي أيضا مقابل 38 مليون يورو، وتلاه في القائمة اللاعب نوني مادويكي المنتقل إلى تشيلسي أيضا مقابل 35 مليون يورو لآيندهوفن الهولندي.

وكسر مارسيليا هيمنة الأندية الإنجليزية على المراكز الأولى في القائمة بالتعاقد مع البرتغالي فيتينها من سبورتنج براجا مقابل 32 مليون يورو ليحتل المركز السابع في القائمة متقدما على مالو جوستو، الي انتقل من ليون الفرنسي إلى تشيلسي مقابل 30 مليون يورو.

وشهد الميركاتو الشتوي عددا آخر من الانتقالات المهمة والمؤثرة ولكنها على سبيل الإعارة، وكان أبرزها انتقال البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني وانتقال مواطنه جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي.

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