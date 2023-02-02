رسمياً..فاران يعتزل اللعب الدولي عن عمر 29 عاماً

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهى المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران "29 عاماً" مسيرته الكروية الدولية، بعد 10 سنوات قضاها مع منتخب "الديوك" حقق خلالها كأس العالم 2018 والميدالية الفضية بعدها بأربع سنوات.

وشارك فاران في 93 مباراة دولية بعد ظهوره الأول عام 2013، حيث ساعد فريق المدرب ديدييه ديشان في الفوز بدوري الأمم الأوروبية موسم 2020-2021.

وقال فاران في بيان "تمثيل بلادنا الرائعة لعِقد من الزمان من أعظم ما تشرفت به في حياتي.

"في كل مرة ارتديت فيها القميص الأزرق المميز شعرت بإحساس كبير بالفخر وبواجب بذل كل جهد واللعب بقلبي والرغبة في الفوز في كل مرة أنزل فيها لأرض الملعب.

"كنت أفكر في هذا الأمر منذ عدة أشهر وقررت أن هذا هو الوقت المناسب لكي اعتزل اللعب الدولي".

وساهم مدافع مانشستر يونايتد في وصول فرنسا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في قطر العام الماضي قبل الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز