بسبب الإصابة.. مبابي مهدد بالغياب عن مواجهة البايرن في دوري الأبطال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شغلت الإصابة التي تعرض لها نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي في لقاء مونبلييه، الأوساط الإعلام الفرنسية والإعلامية، نظراً لكونها تأتي قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يوليها سان جيرمان الاهتمام الأكبر في ظل رغبته في الفوز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب سان جيرمان على مضيفه مونبلييه 3-1 مساء أمس الأربعاء في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليستعيد سان جيرمان نغمة الانتصارات في رحلة الدفاع عن لقبه ويعزز موقعه في الصدارة برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط أمام مارسيليا.

وحقق سان جيرمان أمس الانتصار الأول له في آخر 3 مباريات خاضها الفريق في المسابقة كما ظهر الفريق بشكل أكثر فعالية مما كان عليه في المباريات الماضية، ولكن إصابة مبابي وزميله المدافع سيرخيو راموس كانت بمثابة الصدمة للفريق الباريسي في ظل أهمية المباريات التي ينتظرها الفريق في الفترة المقبلة.

ولم يعلن النادي الفرنسي عن تفاصيل إصابة اللاعبين، فيما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مبابي قد يغيب عن مباراة بايرن.

وفي المقابل، لم يكن كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق واضحا بالشكل الكافي في حديثه عن إصابة مبابي؛ حيث أشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الإصابة كدمة خلف الركبة أم أنها مجرد تجمع دموي.

وكان مبابي أهدر ضربة جزاء للفريق في وقت مبكر من المباراة؛ حيث تصدى لها حارس مونبلييه ثم أعادها الحكم وسددها مبابي مبكرا وتصدى لها الحارس.

وبرغم هذا، يمثل مبابي أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها سان جيرمان ومديره الفني خاصة وأنه هداف الفريق حاليا حيث يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي بالموسم الحالي حتى الآن برصيد 13 هدفا مقابل 12 هدفا لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا و9 أهداف لزميلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل الهدف الثاني للفريق في مباراة الأمس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز