فرنانديز أغلى صفقة في «البريمير ليغ» بـ 121 مليون يورو

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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بات الأرجنتيني إنسو فرنانديز، 22 عاماً، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، «البريميرليغ»، وأنفق تشلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي، متجاوزاً المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع غريليش من أستون فيلا قبل عام ونصف عام وقدره 115 مليون يورو، ووقع فرنانديز، أفضل لاعب شاب بمونديال 2022، عقداً طويل الأمد مع تشلسي، ينتهي في 2031، لمدة ثمانية أعوام ونصف عام.

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز من ريفر بلات الأرجنتيني في يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو، وخطف اللاعب الأنظار في مونديال 2022 وأسهم بشكل أساسي في قيادة «التانغو» للقب المونديال.

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