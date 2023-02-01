أبرز أرقام الأهلي المصري والتشكيلة المتوقعة في افتتاح مونديال الأندية

المصدر: وكالات

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يلتقي الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في افتتاح النسخة الـ19 لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، على ملعب "طنجة" بالمغرب.

وتأتي مشاركة الأهلي في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية، بصفته وصيفاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، بينما يشارك حامل اللقب القاري الوداد المغربي في كبطل دوري الدولة المستضيفة للمونديال.

ويمتلك الأهلي إرثا خاصا في البطولة العالمية للأندية، متفوقا على عدد من الفرق في القارتين الآسيوية والإفريقية.

وفي ما يلي مشوار الأهلي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

ثاني أكثر الأندية مشاركة

تعد هذه المشاركة هي الثامنة للأهلي في كأس العالم للأندية والثالثة على التوالي "للمارد الأحمر"، بعد النسخ (2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021)، ويعتبر ثاني أكثر فريق ظهورا في المونديال خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الذي شارك في 10 مناسبات.

أكثر فريق خوضا للمباريات

لعب الأهلي المصري 18 مباراة في مونديال الأندية، حقق الفوز في 6 مباريات مقابل الهزيمة في 11، مقابل تعادل مرة واحدة.

أكثر فريق فوزا بالميدالية البرونزية

يعتبر الأهلي الأكثر تحقيقا للمركز الثالث في البطولة، بواقع 3 مرات، في نسخ (2006 و2020 و2021)، على حساب كل من كلوب أمريكا المكسيكي وبالميراس البرازيلي والهلال السعودي.

ولكن النادي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، لم يسبق له الوصول إلى نهائي الموزنديال.

أكثر 3 لاعبين مشاركة مع الفريق

ظهر وائل جمعة ومحمد أبوتريكة وحسام عاشور مع "المارد الأحمر" في 5 نسخ من مونديال الأندية.

ويعتبر محمد أبوتريكة هداف نسخة 2006، برصيد 3 أهداف، لينال جائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

وفي ما يلي تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام أوكلاند سيتي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر – كهربا – حسين الشحات.

ويشارك في النسخة الحالية لمونديال الأندية 2022، التي يستضيفها المغرب اعتبارا من اليوم ولغاية 11 فبراير الجاري، كل من: الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، والأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، والهلال (السعودية) بطل آسيا، وريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس"، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا.

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