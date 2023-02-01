نادٍ إيطالي يتلقى رسالة تهديد غريبة.."رصاصة في طرد بريدي"!

المصدر: البيان

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واقعة غريبة حدثت لنادي سامبدوريا الإيطالي حيث تلقى رسالة تهديد من مجهول غاضب من النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق والتي وضعته في المركز الـ19 بالدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه خطر الهبوط.

وتلقى النادي في مقره بمدينة جنوى شمالي إيطاليا، مظروفاً فيه رصاصة بندقية فارغة، ورسالة تهديد، جاء فيها: "هذه المرة فارغة، في المرة القادمة ستكون حقيقية"، وفقاً لروسيا اليوم.

ووجه المرسل تهديده إلى كل من إدواردو جارون، الرئيس السابق للنادي، وماسيمو فيريرو، أكبر مساهم فيه منذ 2014.

ويتولى قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة التابع لوزارة الداخلية الإيطالية، التحقيق في مصدر التهديد.

وتوجه الانتقادات إلى فيريرو، الذي يتولى مسؤولية إدارة النادي منذ 2014، بسبب سوء إدارته الاقتصادية، بينما يلام جارون على الاختيار السيئ بعدما ترك فيريرو خلفا له في المنصب.

ونظمت مجموعة من 70 مشجعا احتجاجات ضد الشخصين صباح أمس في مقر مجموعة "ERG"، التي يرأسها جارون.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أشعل المشجعون قنابل دخان ووضعوا لافتة كتب عليها "جارون-مونديني، يا له من عار".

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