الشيخ سلمان رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027

المصدر: وكالات

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري حتى 2027 بالتزكية. ولم يترشح أحد لمنافسة الشيخ سلمان رئيس الاتحاد البحريني السابق ليصبح المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الآسيوي من 2023 حتى 2027 في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد تولى رئاسة الاتحاد الآسيوي في 2013 ولمدة عامين لاستكمال ولاية القطري محمد بن همام بعد إيقافه.

كما انتخب اللبناني هاشم حيدر نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي، أعلى سلطة لصنع القرارات، تم انتخاب الأعضاء المرشحين لشغل المناصب الرئيسية في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث انتُخب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عضوا في مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا).

واختارت الجمعية العمومية كذلك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي عضوا في مجلس الفيفا للفترة من 2023 إلى 2027.

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