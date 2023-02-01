الدون كريستيانو يبيع طائرته الخاصة!

المصدر: البيان

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بعد عرضها للبيع لمدة أربع أشهر، تمكن نجم فريق النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو من بيع طائرته الخاصة وهي من طراز «Gulstream G-200».

ويرغب النجم البرتغالي في شراء طائرة أخرى وبمواصفات أعلى، برغم أن طائرته لا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم. وتتسع لـ10 أشخاص إضافة لوجود مقصورة عالمية. وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وعددت الصحيفة الإسبانية مواصفات الطائرة، حيث يبلغ طولها 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، وارتفاعها 6.53 متر. أما سرعتها القصوى فتصل إلى 560 ميلاً في الساعة. كما تحتوي على ثلاجة وجهاز مايكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت وهاتف ونظام وسائط متعددة.

وبحسب «موندو ديبورتيفو» فإن رونالدو كان قد اشترى الطائرة عام 2015 مقابل 20 مليون يورو، دون أن تذكر المبلغ الذي باع به الطائرة.

يذكر أن رونالدو كان يؤجر هذه الطائرة في الأوقات التي لا يستخدمها بسعر يراوح بين خمسة آلاف و8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة، ويمتلك رونالدو طائرة خاصة ثانية من طراز (Gulfstream G650) تتسع لنحو 18 شخصاً سيكتفي بها لحين شراء طائرة أخرى أكثر فخامة.

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