كلاسيكو «الملكي» و«البارسا» 2 مارس و5 أبريل

المصدر: (مدريد - د ب أ)

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، المقررة على استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد، يوم 2 مارس المقبل، ومباراة الإياب المقررة على استاد «كامب نو» ببرشلونة، يوم 5 أبريل المقبل.

ويتأهل الفائز في مجموع مباراتي كلاسيكو «الملكي» و«البارسا» إلى المباراة النهائية للبطولة، التي تقام 6 مايو بمدينة أشبيلية.

وأشار الاتحاد إلى أن مباراتي المواجهة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، تحدد لهما الأول من مارس المقبل ذهاباً والرابع من أبريل إياباً.

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