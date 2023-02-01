كلاسيكو «الملكي» و«البارسا» 2 مارس و5 أبريل
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، المقررة على استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد، يوم 2 مارس المقبل، ومباراة الإياب المقررة على استاد «كامب نو» ببرشلونة، يوم 5 أبريل المقبل.
ويتأهل الفائز في مجموع مباراتي كلاسيكو «الملكي» و«البارسا» إلى المباراة النهائية للبطولة، التي تقام 6 مايو بمدينة أشبيلية.
وأشار الاتحاد إلى أن مباراتي المواجهة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، تحدد لهما الأول من مارس المقبل ذهاباً والرابع من أبريل إياباً.