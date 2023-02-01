أبرزها إعارة كانسيلو وضم أملاح.. الصفقات تتوالى قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

المصدر: وام

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مع بدء العد التنازلي للساعات الأخيرة في سوق انتقالات اللاعبين الشتوي، كثفت الأندية الكبيرة نشاطها لحسم الصفقات المعلقة قبل غلق باب الانتقالات.

ونجح بايرن ميونخ في حسم واحدة من أبرز الصفقات التي تمت اليوم؛ حيث أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن انتقال لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو إلى بايرن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما تعاقد نادي بلد الوليد الإسباني مع لاعب الوسط المغربي الدولي سليم أملاح /26 عاما/ من ستاندر دو لييج البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وأعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عن تعاقده مع اللاعب الكولومبي جوستافو بويرتا حتى عام 2028، مع إعارة لاعب الوسط الشاب إلى نورنبرغ المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لإكسابه المزيد من الخبرات.

وضم نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي المدافع فيليب ماكس من آيندهوفن الهولندي بعقد إعارة يتضمن بندا يتيح الشراء النهائي.. ووقع ماكس، الذي سبق له اللعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) لفريقي شالكه وأوجسبورغ، عقدا حتى الصيف المقبل.

وفي المقابل، فشلت بعض الصفقات في اللحظة الأخيرة، وكان في مقدمتها صفقة اللاعب إيسكو نجم ريال مدريد السابق حيث كان اللاعب على وشك الانتقال لنادي يونيون برلين الألماني، الذي أكد أن الاتفاق مع اللاعب وصل بالفعل لمرحلة متقدمة قبل أن يرفض النادي إتمام الصفقة بسبب مطالب مفاجئة في اللحظة الأخيرة قبل التوقيع.

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