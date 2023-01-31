بعد إصابة خطيرة .. المصري محمد النني يخضع لجراحة في الركبة

المصدر: د ب ا

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أكد نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن لاعب وسطه المصري الدولي محمد النني خضع لعملية جراحية عقب تعرضه لإصابة بالغة في الركبة.

وتعرض النني للإصابة خلال التدريبات التي سبقت الفوز على ملعب توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن النني يواجه سباقا مع الوقت من أجل التعافي قبل نهاية الموسم.

وذكر بيان ارسنال اليوم الثلاثاء "عقب تعرضه للإصابة خلال حصة تدريبية مؤخرا، كشفت الفحوص الطبية السابقة عن تعرض محمد النني لإصابة بالغة في الركبة اليمنى".

وأضاف البيان "مو خضع لجراحة ناجحة في لندن وسيتم استبعاده لفترة طويلة من الوقت".

وأوضح البيان "سيتم وضع جدول زمني أكثر تفصيلاً بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى لعملية إعادة التأهيل".

وختم البيان "الجميع في النادي سيقدم لمو كل الدعم الذي يحتاجه ويعمل بجهد معه حتى يعود في أقرب وقت ممكن".

وينتهي عقد النني /30 عاما/ الصيف المقبل ولكن ارسنال لديه الحق في تمديد عقد اللاعب المصري لعام أخر.

وانضم النني إلى ارسنال قبل سبعة أعوام وشارك معه في 155 مباراة.

ومع إصابة النني، بحث ارسنال عن بديل له في خط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل أن يستقر على الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي.

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