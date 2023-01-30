الانتقالات الشتوية: تشيلسي أكثر نشاطا وحذر عمالقة القارة العجوز

المصدر: أ ف ب

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أنفق تشيلسي الإنجليزي ببذخ في يناير الحالي بدفعه أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي الثلاثاء وتميزت بحذر عمالقة القارة العجوز ونفي سعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

انجلترا: تشيلسي أكثر نشاطا

كان تشيلسي أكثر الأندية الأوروبية نشاطاً في سوق الانتقالات الشتوية من خلال الصفقات الكثيرة التي أبرمها معتمداً على خزينته المالية وطرق القرصنة. والمثال الأكثر وضوحاً هو الطريقة التي "سرق" بها البلوز الواعد الأوكراني ميخايلو مودريك من أيدي جاره أرسنال من خلال موافقته على دفع 100 مليون يورو دون تردد طلبها شاختار دانييتسك.

ودفع النادي اللندني نحو 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه بينها نوني مادويكي والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسيين بنوا بادياشيل مالو غوستو والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين تروج شائعات مفادها استعداده لدفع أكثر من 100 مليون يورو الإثنين للتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا البرتغالي إنسو فرنانديس المتوج باللقب العالمي مع الارجنتين في قطر اواخر العام الماضي.

قام آرسنال متصدر الدوري الممتاز بتعزيز صفوفه بالمدافع البولندي ياكوب كيفيور والجناح البلجيكي لياندرو تروسار، بانتظار التعاقد على الارجح مع لاعب الوسط الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو من ببرايتون.

كان أرسنال معقولًا تقريبًا مقارنة مع باقي الأندية الإنكليزية الكبيرة التي كانت متحفظة جدا.

لم يبرم مانشستر سيتي أي صفقة، وتعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي غاكبو، وصرف نيوكاسل 45 مليون يورو لضم واعد ايفرتون أنتوني غوردون، ووقع مانشستر يونايتد مع المهاجم الهولندي فاوت فيغهورست لمحاولة سد الفراغ الكبير لرحيل رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي (37 عاما) الذي تخلى يونايتد عن خدماته بعد مقابلة شنّ فيها هجوماً لاذعاً على "الشياطين الحمر"، الى صفوف النصر السعودي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في صفقة خيالية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

إسبانيا: أتليتكو نشط، غياب ريال وبرشلونة-في إسبانيا، للمفارقة، لم يضم العملاقان ريال مدريد وبرشلونة اي لاعب الى صفوفهما، فيما كان أتلتيكو مدريد أكثر نشاطا.

وتعاقد كولشونيروس مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي انتهي عقده مع برشلونة في نهاية يونيو المقبل، مقابل 3 ملايين يورو فقط.

في إشبيلية الذي يكافح في مؤخرة الترتيب، نجح المدير الرياضي مونشي في إعادة المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس من الاعارة من أياكس أمستردام وتعاقد مع المدافع الفرنسي لويك باديه، فيما رحل إيسكو والمهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ.

إيطاليا: شكرينيار وزانيولو على مشارف الرحيل -مع وجود أنديته الكبيرة في المنطقة الحمراء من الناحية المالية، لم يجن جنون أندية الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية.

القضية الرئيسية التي سيتم تسويتها قبل اغلاق سوق الانتقالات هي لمدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في يونيو المقبل وتشير وسائل الاعلام بصورة ملحة الى انه قد يلتحق بباريس سان جرمان الفرنسي.

لكن المدافع القوي يمكن أن ينضم إلى باريس سان جرمان هذا الأسبوع، كون إنتر ميلان ليس لديه أي نية لرؤيته يرحل مجانا في نهاية الموسم. كل هذا يتوقف على المبلغ الذي يتم دفعه.

ومن بين الصفقات الأخرى التي قد يتم حسمها في اللحظة الأخيرة، حسب وسائل الإعلام، الجناح نيكولو زانيولو الذي يخوض في خلاف مع فريقه روما، وبيع لاعب وسط يوفنتوس والمنتخب الأمريكي ويستون ماكيني الى ليدز يونايتد الانكليزي، وانضمام الفرنسي فلرويان توفان (30 عاما) إلى أودينيزي بعدما فسخ عقده للتو مع مونتيري تايغرس المكسيكي.

ألمانيا: بايرن يعوض مصابيه -نشط بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات بسبب الاصابات التي ضربت صفوفه خصوصا حارس مرماه العملاق وقائده مانويل نوير (كسر في الساق) والمدافعان الفرنسي لوكاس هرنانديز (تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى) والمغربي نصير مزراوي (تبعات فيروس كورونا).

في حراسة المرمى، استغرق بايرن وقتًا للتعاقد مع السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون يورو كمكافآت.

وقع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عقدًا حتى صيف عام 2025، واعدًا نوير بمنافسة غير مسبوقة عند عودته إلى الملاعب.

وفي الدفاع، وقع الهولندي دالي بليند (32 عاما) مجانا حتى نهاية الموسم.







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