5 مواجهات لا تنسى في مونديال الأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراتي الجزيرة وريال مدريد عام 2017، والعين وريفر بلايت عام 2018، ضمن 5 مباريات لأندية آسيوية لا تنسى في تاريخ مواجهات بطولات كأس العالم للأندية، وذلك في تقرير خاص للاتحاد القاري قبل أيام من إقامة النسخة الـ19 من مونديال الأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، والتي يمثل فيها الهلال السعودي.

وتحدث التقرير عن مباراة الجزيرة وريال مدريد في مونديال 2017، موضحاً أن ريال مدريد وصل إلى أبوظبي للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية، وكان التحدي الأول له وقف تألق وتقدم الجزيرة الإماراتي المضيف من خلال مواجهة الدور قبل النهائي.

ونوه بتألق قائد الجزيرة، الحارس علي خصيف، على مدار الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء، وحرمانه رونالدو ورفاقه من التسجيل في عدة مناسبات، مع قيامه ببعض التصديات الرائعة، قبل أن يتقدم فريق الجزيرة بقيادة المدرب هينك تين كات، بالنتيجة من خلال كرة مرتدة، عندما قدم لاعب خط الوسط المغربي مبارك بوصوفة تمريرة حاسمة لزميله رومارينيو، حيث حافظ البرازيلي على تركيزه قبل أن يضع الكرة داخل شباك نافاس في الدقيقة 41.

وأشار الاتحاد القاري إلى ظن عناصر الجزيرة أنهم وصلوا إلى أرض الأحلام بعد أن نجحوا في التسجيل مرة أخرى بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم إلغاء الهدف نتيجة وقوع بوصوفة في مصيدة التسلل، وتحولت الليلة المليئة بالنجوم في مدينة زايد الرياضية لصالح ريال مدريد، عندما اضطر خصيف إلى مغادرة الميدان بسبب الإصابة، وبعدما لم يستقبل الحارس أي هدف في مباراتين ونصف بالبطولة، وسرعان ما اهتزت شباك بديله خالد السناني مرتين بواسطة رونالدو وغاريث بيل، ليحقق ريال مدريد فوزاً صعباً، بينما غادر لاعبو الجزيرة البطولة ورؤوسهم مرفوعة بعد أن قدموا أداءً لا ينسى.

وعن مباراة العين وريفر بلايت الأرجنتيني في مونديال 2018، أوضح الاتحاد الآسيوي في تقريره أن العين، بطل دوري المحترفين الإماراتي، حرص على تقديم أداء مماثل لما حققه منافسه الجزيرة في أبوظبي في العام السابق، عندما وصلوا إلى قبل النهائي، وأدت العودة الرائعة في النتيجة بعد تأخرهم 0-3 أمام فريق ويلنغتون النيوزيلندي، والانتصار القوي على بطل أفريقيا الترجي التونسي، إلى خوضه مواجهة الدور قبل النهائي أمام العملاق الأرجنتيني ريفر بلايت.

ولم يُهدر العين وقتاً ليصبح في المقدمة، حيث شهد استاد هزاع بن زايد فرحة جماهيرية كبيرة عقب رأسية المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، التي هزّت الشباك بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، وعاد ريفر بلايت في النتيجة، وسجل هدفين في الربع التالي من الساعة، وذلك من خلال ثنائية رافاييل بوري. فعل كايو لوكاس جناح كاشيما أنتليرز السابق أكثر ما يحبه البرازيليون، وسجل هدف التعادل أمام الفريق الأرجنتيني بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، وأرسل المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد أن أضاع جناح النصر الحالي بيتي مارتينيز ضربة جزاء لريفر بلايت، إثر ارتداد الكرة من العارضة.

كان حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى هو البطل، وقام زملاؤه بتنفيذ ركلاتهم الخمس بنجاح، قبل أن يحرم بشكل بطولي إينزو بيريز من تسجيل الخامسة لريفر، وأصبح العين أول فريق من غرب آسيا يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، والذي خسره في نهاية المطاف أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

وتجدر الإشارة إلى أن المباريات الثلاث الأخرى التي تضمنها التقرير هي النصر السعودي مع الرجاء البيضاوي المغربي عام 2000، وسانفريس هيروشيما مع غوانغزهو إيفرغراند عام 2015، وريال مدريد مع كاشيما أنتليرز عام 2016.

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