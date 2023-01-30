المصدر: البيان

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تعرض قصة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، قريبا، بحسب ما كشف الحساب الرسمي لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

ونشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة فيديو تقديمي للفيلم الوثائقي.

كما اُرفق الفيديو بتصريح لمحرز قال فيه:””عندما تأتي من حيث أتيت (سارسيل) وتفوز بالدوري الممتاز.. هذا قدري”.

وستُعرض قصة الساحر الجزائري قريبا على CITY+ و RecastTV.

من سارسيل للظفر بالبريميرليغ.. "وثائقي" عن الجزائري محرز يُعرض قريباً (فيديو)https://t.co/lExAOXIIAC pic.twitter.com/vgfNNcOzyP — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 30, 2023

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