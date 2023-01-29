ميلان يواصل كبوته.. ومونزا يضاعف محنة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

المصدر: وام

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واصل ميلان ويوفنتوس مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتلقى كل منهما صدمة جديدة في مسيرته بالمسابقة اثر الخسارة على ملعبه اليوم الأحد في الجولة الـ20 من المسابقة.

وخسر ميلان حامل اللقب أمام ضيفه ساسولو 2-5، كما خسر يوفنتوس 0-2 أمام ضيفه مونزا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وتعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1-1 في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.

ومني ميلان بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة، وهي الثالثة له على التوالي في مختلف البطولات اثر خسارته أمام انتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي، كما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بمختلف البطولات.

وتجمد رصيد ميلان عند 38 نقطة ليواصل تراجعه في جدول المسابقة ، ورفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم ساسولو الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها جريجوري ديفريل وديفيد فراتسي ودومينيكو بيراردي مقابل هدف أحرز أوليفيه جيرو لميلان.

وفي الشوط الثاني، أضاف أرماند لوريونت من ضربة جزاء وماتيوس هنريك هدفين آخرين لساسولو قبل أن يحرز البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني لميلان.

ووجه مونزا صدمة جديدة ليوفنتوس في الموسم الحالي، وتغلب عليه بهدفين سجلهما باتريك كيوريا وداني موتا في الشوط الأول، ليرفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، الذي تراجع للمركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1-1 ليرفع لاتسيو رصيده إلى 38 نقطة.



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