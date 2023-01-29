ساسولو يكتسح ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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فاز فريق ساسولو على مضيفه ميلان 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ساسولو جريجوري ديفريل في الدقيقة 19 وديفيد فراتسي في الدقيقة 22 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 30 وأرماند لوريونت في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وماتيو هنريك في الدقيقة 79.

في المقابل سجل هدفي ميلان أوليفييه جيرو وديفوك أوريجي في الدقيقتين 24 و81.

وتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

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