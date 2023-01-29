سابالينكا بطلة «تنس أستراليا»

المصدر: (ملبورن - أ ف ب)

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فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس،بتغلبها في المباراة النهائية على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون وجاءت نتيجة الأشواط، 4 - 6، 6 - 3 و6 - 4.وهو أول لقب في البطولات الكبرى تحققه سابالينكا، وصعدت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي بدلاً من الخامس.

ونجحت سابالينكا في تعويض تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز بعد مباراة دامت ساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر.

من ناحية أخرى يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بالبطولة تسع مرات، منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في نهائي فردي الرجال اليوم بالملعب نفسه.

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