أتلتيكو ينتقد "تأثير" ريال مدريد على الحكام

المصدر: أ ف ب

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شكا الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخل خيل مارين أن "التأثير الكبير" لريال مدريد يؤدي الى ضغط كبير على الحكام الإسبان، وذلك بعد خسارة فريقه امام جاره المدريدي في كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب "لوس بلانكوس" على أتلتيكو 3-1 بعد التمديد في مواجهة الديربي في اطار منافسات الدور ربع النهائي الخميس الماضي، حيث اعترض أتلتيكو بأن داني سيبايوس يستحق الطرد في سانتياغو برنابيو.

وقال خيل مارين في بيان الجمعة "لدي احترام كامل لجميع الحكام وأنا مقتنع بأن لديهم دائمًا أفضل النوايا، لكن أي شخص ينظر من الخارج يمكنه أن يرى أنه لعقود من الزمن يحدث الشيء نفسه دائمًا تقريبًا".

وأضاف "لسوء الحظ، لم يعد الأمر مفاجئًا لأي شخص بعد الآن، إنها ليست أخبارًا. الأمر واضح جدًا وعليك فقط إعادة النظر في التاريخ".

وتابع "مدريد نادٍ له تأثير كبير، ولديه الكثير من المصالح من حوله. إنهم يمارسون ضغوطًا كبيرة لدرجة أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات".

واردف "إنهم (الحكام) على دراية بما ينتظرهم إذا قاموا بإيذائهم بالخطأ، أو حتى إذا اتخذوا قرارا صحيحا. غالبًا ما نرى حملة ضد كل من يعتقدون أنه تسبب بأذيتهم".

وقال مارين إن أتلتيكو لا يمكنه تغيير "النظام" وحده وأن لون قميص الفريق لا ينبغي أن يكون له تأثير على اتخاذ القرارات العادلة.

وطُرد من جانب أتلتيكو المونتينيغري ستيفان سافيتش في الوقت الإضافي، لكنهم أبدوا غضبهم من عدم منح سيبايوس بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني من المباراة.



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