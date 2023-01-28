نافاس يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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بدا مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، غير واثق من أن بإمكان فريقه الاحتفاظ بحارس المرمى كيلور نافاس وسط اهتمام من نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي بضم الحارس الكوستاريكي.

ومع اقتراب غلق نافذة الانتقالات الشتوية مع نهاية الشهر الحالي، أثيرت احتمالات بانتقال نافاس، 36 عاما، بعد أن خسر موقعه كأساسي في تشكيلة الفريق الباريسي لصالح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ويلعب نافاس فقط في مسابقة كأس فرنسا.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "كيلور منافس عظيم. كان قدوة في عمله منذ بدء الموسم. لدي ثقة كاملة به. لكن عليك أن تفكر فيما يشعر به، والمدربون والرئيس مهتمون باحتياجاته".

وألمح غالتييه إلى أنه لن يحاول منع انتقال نافاس، مع انتشار أنباء حول توصل حارس منتخب كوستاريكا لاتفاق للانضمام لنادي نوتينغهام فورست.

وقال غالتييه: "بسبب شخصيته وبسبب مسيرته، علينا أن نحترمه ونستمع إليه".

وانضم نافاس لسان جيرمان من ريال مدريد في 2019، بعد أن فاز مع الفريق الإسباني بدوري الأبطال ثلاث مرات، وخاض 108 مباريات مع بطل فرنسا.

كما لعب نافاس 110 مباريات لصالح منتخب كوستاريكا.

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