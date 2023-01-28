الـ"سيتي" يشعل الصراع مع أرسنال قبل موقعة الدوري

المصدر: وام

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قبل أقل من 3 أسابيع على المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أكد مانشستر سيتي عمليا أن المنافسة مع أرسنال لم تحسم بعد، وأنه قادر على عرقلة الانطلاقة الناجحة للفريق اللندني في الدوري ومزاحمته مجددا على الصدارة.

وأوقف مانشستر سيتي مسلسل الانتصارات المتتالية لأرسنال في الموسم الحالي من خلال الفوز عليه 1-0 مساء أمس الجمعة في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليتأهل إلى دور الـ16 للبطولة ويتقدم خطوة جديدة على طريق البحث عن اللقب.

ومني أرسنال أمس بالهزيمة الأولى له بعد 7 مباريات متتالية حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات، وكان من بينها 6 انتصارات، فيما حقق مانشستر سيتي أمس الانتصار الثالث على التوالي له في مختلف البطولات.

كما كان الفوز في مباراة الأمس بمثابة انتصار معنوي مهم لمانشستر سيتي على أرسنال قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في 15 فبراير المقبل، والتي ستكون الأولى بينهما بالدوري هذا الموسم كونها مؤجلة من أكتوبر الماضي، فيما سيلتقي الفريقان إيابا بالدوري في أبريل المقبل.

و يتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي خاض 20 مباراة حتى الآن في المسابقة.

وكان الفوز على أرسنال أمس في غاية الأهمية لمانشستر سيتي على الأقل من الناحية المعنوية قبل المواجهة مع أرسنال بالدوري منتصف الشهر المقبل، والتي قد تغير شكل المنافسة على صدارة الدوري بشكل كبير حال واصل مانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا سجل نجاحاتهما أمام أرسنال بقيادة المدرب ميكيل آرتيتا.

وتفوق جوارديولا مجددا على مساعده السابق آرتيتا وأطاح به من كأس إنجلترا بالفوز الثمين أمس، والذي تحقق عبر هدف نظيف سجله ناثان آكي في الدقيقة 64 علما بأن كلا الفريقين منح الراحة لبعض عناصره الأساسية استعدادا للارتباطات المقبلة في ظل ضغط المباريات.

وفيما أعرب آرتيتا عن خيبة أمله للخسارة في مباراة الأمس، كان جوارديولا واقعيا كالعادة وأشار في تصريحاته بعد المباراة إلى أن المواجهة مع أرسنال لم تكن سهلة وأنه كان يدرك أن الفوز على الفريق اللندني لن يكون سهلا.

ويدرك المدربان أيضا أن المواجهة في مباراة الدوري ستختلف بالطبع عن مباراة الأمس.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إلى أن جوارديولا حقق أمس الانتصار الـ18 له في المواجهات التي خاضها أمام أرسنال؛ ليكون بهذا قد تفوق على أرسنال أكثر من تفوقه على أي فريق آخر خلال مسيرته التدريبية.

وفي المقابل، مني أرتيتا أمس بالهزيمة السادسة له مقابل انتصار وحيد في 7 مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي.

وعلى مستوى المواجهات بين الفريقين، مني أرسنال بالهزيمة السادسة على التوالي والـ13 له مقابل انتصار واحد في آخر 14 مباراة خاضها أمام مانشستر سيتي، وكان الانتصار الوحيد لأرسنال على مانشستر سيتي في هذه المباريات بنصف نهائي كأس إنجلترا في عام 2020.

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