خصيف نجم آسيوي خطف الأضواء في مونديال الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة والمنتخب الإماراتي الأول، ضمن 5 نجوم خطفوا الأضواء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي اعتبرها الاتحاد فرصة للأندية الآسيوية لاختبار مهاراتهم أمام أفضل المنافسين من باقي القارات، منوهاً إلى إنه على مدار السنوات الماضية، ترك العديد من اللاعبين الآسيويين بصماتهم في هذه البطولة.

وسلط الاتحاد القاري، على 5 لاعبين تألقوا سابقاً في هذه البطولة، وهم إلى جانب خصيف كل من فهد الهريفي مع النصر السعودي عام 2000، وياسوهيتو إيندو لاعب غامبا أوساكا عام 2008، وتسوكاسا شيوتاني في نسختي عام 2015 مع سانفريس هيروشيما، وعام 2018 مع العين، ومحمد كانو لاعب الهلال عام 2021، وذلك مع اقتراب انطلاق النسخة المقبلة المقررة في المغرب، حيث سيتم تمثيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولة من خلال نادي الهلال السعودي.

قدوة

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في تقريره، إلى أن فريق الجزيرة الشاب تحت قيادة المدرب الهولندي هينك تين كاتين لم يكن ينتظر منه الكثير عندما مثل الإمارات المضيفة في نسخة 2017، لكن حارس المرمى علي خصيف كان قائداً متمرساً، ومثل قدوة يحتذى بها في صفوف الفريق.

وساعدت سلسلة من التصديات في الشوط الثاني، فريق الجزيرة على تحقيق الفوز 1-0 على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، وواصل خصيف مستواه الرائع من خلال الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الثانية على التوالي، عندما هزم فريق العاصمة أبوظبي الفائز بدوري أبطال آسيا 2017 أوراوا ريد دياموندز بنفس النتيجة.

ولكن الدولي الإماراتي قدم أفضل مستوى له في هذه البطولة حين واجه الجزيرة نظيره ريال مدريد في قبل النهائي، وقدم خصيف شوطاً أول بطولياً، وحرم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وزملاءهما من التسجيل عدة مرات، حيث تقدم الجزيرة 1-0 في الشوط الأول.

وفي الواقع، لم يكن الأمر كذلك حتى تم إجبار خصيف على الخروج من الملعب بسبب الإصابة حتى يتمكن الفريق الإسباني من العودة إلى المباراة، مع تمكن رونالدو وغاريث بيل من قلب نتيجة المباراة في الشوط الثاني، وأنهى الجزيرة البطولة محتلاً المركز الرابع، ونال خصيف الثناء من أمثال بيل، ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بعد أفضل أداء على مستوى حراسة مرمى في البطولة.

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