يونيون برلين يتعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي عيسى العيدوني

المصدر: أ ب

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وقع يونيون برلين مع لاعب خط الوسط عيسى العيدوني الذي لعب في صفوف منتخب تونس في كأس العالم، في اضافة لفريق ينافس على التأهل لدوري الأبطال.

وصل العيدوني الجمعة من النادي المجري فيرينكفاروس بعد أن لعب أساسيا في ثلاث مباريات لتونس في بطولة كأس العالم في قطر التي خرج منها المنتخب التونسي في مرحلة المجموعات. ولم يعلن عن قيمة الانتقال.

هذه ثالث صفقة ليونيون هذا الشهر بعد أن وقع مع الظهير الأيمن جوزيب جورانوفيتش من نادي سيلتيك الإسكتلندي ومع جيروم روسيلون من منافسه في الدوري الألماني فولفسبورغ.

يواجه يونيون هيرتا برلين في مباراة تنافسية لناديي المدينة السبت.

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