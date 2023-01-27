كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن زيادة بنسبة 60 ٪ في قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقامة حالياً بالجزائر والتي تقام مباراتها النهائي 4 فبراير المقبل على ملعب نيلسون مانديلا.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة إن هذا القرار يتماشى مع إستراتيجية زيادة القيمة التجارية للمسابقات الأفريقية.

وأضاف :"سيحصل الفائز بالنسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية للمحليين على 2 مليون دولار أمريكي بزيادة 60 في المئة عن المبلغ الذي حصل عليها الفائز في النسخة الماضية والذي بلغ مليون و250 ألف دولار ".

وأوضح :"تمت زيادة إجمالي أموال الجوائز المخصصة للبطولة إلى 7 مليون و900 ألف دولار مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت قيمة الجوائز 5 مليون و450 ألف دولار بحيث سيحصل الوصيف على 800 ألف دولار بينما سيحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار لكل منهما".

وتابع :"ستحصل الأطراف الأربعة التي تفشل في التقدم بعد دور الثمانية على 400 ألف دولار لكل منها بينما سيحصل كل من البلدين اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي تحتل المركز الثالث في مجموعات من أربعة فرق".

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