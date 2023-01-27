تفاصيل إصابة نجم دورتموند بسرطان الغدة الدرقية

المصدر: وكالات

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تحدث إيمري تشان لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى بشكل علني بشأن إصابته بالسرطان، وكشف عن التغيرات التي طرأت على حياته وتفكيره بسبب المرض.

وقال تشان في مقابلة لمنصة "دي.إيه.زد.إن" :"كان لدي ورم في الغدة الدرقية وأحتاج إلى جراحة عاجلة. فقد كان لابد من استئصال الغدة الدرقية. وهذا غير كثيرا في حياتي"، وذلك في إشارة إلى الجراحة التي خضع لها قبل أربعة أعوام.

وأضاف :"تدرك أنه يمكنك الحصول على الكثير من الأموال ويكون لديك كل شيء، لكن الصحة هي أهم شيء."

وأوضح تشان أن الورم لم يكن يهدد حياته وليس له أثار لاحقة، ولكن بعد الجراحة، كان عليه أن يتناول أقراص دوائية كل صباح مدى الحياة من أجل تعويض نقص هرمونات الغدة الدرقية، وأصبح عليه الخضوع لفحوصات بشكل منتظم.

وشدد تشان على أهمية اهتمام الناس بأجسادهم، بغض النظر عن الحالة الصحية، مشيرا إلى أنه عند اكتشاف شيء ما في وقت مبكر يكون التعامل معه ممكنا.

وجرى الكشف عن الورم، الذي كان قريبا من الأحبال الصوتية، خلال خضوع تشان للفحوص الطبية استعدادا لانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 .

وبعد شهر أو شهرين من الفحوص، قال وكيل أعمال اللاعب إنه يجب أن يزور طبيبا.

وقال تشان :"لم أكن أعرف ما الأمر. لم أكن أعرف شيئا، فلم أسمع أبدا عن شيء يتعلق بالغدة الدرقية وإمكانية وجود ورم بها."

وأبدى تشان امتنانه لنادي يوفنتوس بعد الكشف عن الأمر، وكان قد انضم للفريق قادما من ليفربول الإنجليزي عام 2018 قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند في عام 2020 .

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