"ريمونتادا" الريال تشعل ردود الفعل بعد "ديربي" مدريد

المصدر: وام

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أثبت ريال مدريد مجددا، رغم العوامل المساعدة التي احتاجها للتغلب على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد، أنه يمتلك قدرة هائلة على رد الفعل في المباريات الصعبة ولديه من الأدوات والعناصر البديلة ما يساعده على هذا.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3-1 على أتلتيكو مساء أمس في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، مستغلا في هذا النقص العددي في صفوف أتلتيكو بعد طرد اللاعب ستيفان سافيتش في الدقيقة 99.

وكان أتلتيكو البادئ بالتسجيل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، وتعادل ريال مدريد بتوقيع البرازيلي رودريجو في الدقيقة 79 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ومع النقص العددي في صفوف أتلتيكو بعد طرد سافيتش، انتزع ريال مدريد الفوز عبر هدفين سجلهما الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 104 و120 ليتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي الكأس بعد ردة فعل قوية ومثيرة في المباراة أمام أتلتيكو الذي كان الفريق الأفضل أداء في فترات عديدة خاصة في الشوط الأول.

وأكدت أحداث المباراة أن ريال مدريد يمتلك القدرة الكافية على رد الفعل وحسم المباريات الصعبة لصالحه في ظل امتلاكه للبدائل القادرة على هذا.

وربما لعبت الصدفة دورها في هذا خلال مباراة الأمس؛ حيث كان أتلتيكو هو الفريق الأفضل في المباراة خلال الشوط الأول، ولكن إصابة فيرلان ميندي لاعب ريال مدريد أدت إلى استبداله قبل نهاية الشوط الأول ونزول اللاعب داني سيبايوس بدلا منه.

ومع نزول سيبايوس، تحسن أداء ريال مدريد وأصبح أكثر اتزانا، ما ساعد الفريق على الرد وانتزاع التعادل في الشوط الثاني ليمهد الطريق نحو الفوز خاصة مع طرد سافيتش من صفوف أتلتيكو في الوقت الإضافي.

وتباينت ردود فعل الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية بعد "ديربي" العاصمة مدريد أمس لكنها اتفقت على الإشادة بأداء أتلتيكو في المباراة.

وعلقت صحيفة "ماركا" على المباراة في غلافها: "ديربي نظيف.. وريمونتادا أخرى".. وذكرت الصحيفة "ريال مدريد يهيمن على الديربي المتميز.. إصابة غيرت شكل ريال مدريد".. كما نقلت عن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو قوله إن سيبايوس لعب دورا ربما لم يلحظه كثيرون.

كما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على غلافها: "ريمونتادا أخرى" في إشارة لرد فعل ريال مدريد وقلب النتيجة لصالحه بثلاثية بعد تأخره بهدف.. وذكرت "آس" في عنوان صفحتها الأولى: "يعيش الديربي".

وفي الوقت نفسه، وبالرغم من الإشادة بأداء لاعبيه في المباراة والتأكيد على أنهم قدموا عرضا قويا، أكد سيميوني بأن طرد سافيتش كان له تأثيره في سير المباراة كما أشار إلى أن سيبايوس كان يستحق الطرد لكن الحكم لم يمنحه الإنذار الثاني وذلك قبل طرد سافيتش بدقائق قليلة.

وأوضح سيميوني أن المباراة كانت تسير على نحو جيد بالنسبة لفريقه قبل هدف رودريجو (هدف التعادل لريال مدريد في الوقت الأصلي).

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