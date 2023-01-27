بلباو يعود من فالنسيا ببطاقة نصف نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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ثأر أتلتيك بلباو من مضيفه فالنسيا وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بالفوز عليه في معقله 3-1 أمس الخميس على ملعب "ميستايا".

ورد النادي الباسكي اعتباره من فريق "الخفافيش" الذي أقصاه من نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، ولحق ببرشلونة وأوساسونا اللذين بلغا دور الأربعة أول أمس الأربعاء بفوز الأول على ريال سوسييداد 1-صفر والثاني على إشبيلية 2-1 بعد التمديد.

وتبقى هناك بطاقة واحدة تُحسَم لاحقاً بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو، على أن تسحب القرعة الاثنين.

وكان بلباو الأكثر نجاعة منذ البداية، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 35 عبر إيناكي مونيان بعد تمريرة رأسية من الغاني-الإسباني إيناكي وليامس.

ثم، وبعدما أهدى أوسكار دي ماركوس التعادل لأصحاب الأرض عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (43)، عاد بلباو لاستعادة التقدم عبر نيكو وليامس بعد تمريرة من شقيقه إيناكي (45).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 74 حين حسم الفريق الفائز باللقب 23 مرة لكن آخرها يعود الى العام 1984 على حساب برشلونة حامل الرقم القياسي (31)، النتيجة نهائياً بهدف ثالث سجله ميكيل فيسغا من ركلة جزاء انتزعها نيكو وليامس، ليقضي بذلك على أي أمل لوصيف بطل الموسم الماضي ومدربه الإيطالي جينارو غاتوزو بالعودة الى اللقاء

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