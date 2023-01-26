محمد صلاح يروج للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023

المصدر: وكالات

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حرص الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الترويج للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها الصيف الحالى فى كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وتنطلق منافسات كأس العالم للسيدات، خلال الفترة من 10 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل، فى كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ونشر النجم المصري صورة عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مع الكرة الرسمية لمونديال السيدات 2023، والتى يطلق عليها اسم “OCEAUNZ”.

وتشهد النسخة المقبلة لكأس العالم للسيدات، مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 24 منتخبا فى النسخ الماضية.

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