الأزمات تطارد بايرن ميونيخ قبل مواجهة أينتراخت

المصدر: وكالات

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عندما يستضيف نادي بايرن ميونيخ منافسه المحلي أينتراخت فرانكفورت الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا أيضا بعد غد السبت، سيكون الفوز فقط هو ما سيحافظ له على الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وكان استئناف الفريق البافاري لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعيدا عن إثارة الإعجاب مع تعامل المدرب يوليان ناجلزمان مع قلة الانضباط والتركيز بجانب تداعيات غياب الحارس مانويل نوير للإصابة.

وتعادل فريق المدرب ناجلزمان حامل اللقب في مباراتيه بالدوري هذا العام.

وعانى الحارس الأساسي نوير من كسر في الساق أثناء التزلج خلال عطلة في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى بحث بايرن ميونيخ بسرعة عن بديل.

وتعاقد الفريق بالفعل مع الحارس يان زومر من بروسيا مونشنجلادباخ، لكن الحارس ألكسندر نوبل المعار لموناكو أعرب عن إحباطه بسبب قلة التواصل مع بطل ألمانيا بشأن مستقبله.

وهذا ما جعل بايرن ميونيخ يقرر إقالة مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، الذى قضى فترة طويلة في النادي والصديق المقرب لنوير، حيث انضم للعمل بالفريق قادما من شالكه رفقة الحارس قبل أكثر من 11 عاما.

وإذا لم تكن هذه المشكلة كافية، فإن بايرن انتقد جناحه سيرج جنابري، الذي سافر إلى باريس يوم الأحد الماضي أثناء عطلته لحضور عرض أزياء مع ظهور صور للاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس من مختلف بيوت الأزياء.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن "هذه تصرفات هواة. هذا تحديدا ما لا أحبه. هذا ليس ما يبدو عليه بايرن ميونيخ.

"حين يكون لديك عطلة فأنت بحاجة للراحة لتكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وفي المباراة التالية لبايرن يوم الثلاثاء الماضي خلال تعادل محبط 1-1 مع ضيفه كولن، فشل جنابري في ترك أي تأثير حقيقي واستُبدل بين الشوطين.

ويملك بايرن، الذي سيكون مشغولا خلال الأسابيع المقبلة مع خوض مباراة في كأس ألمانيا ومواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، 36 نقطة ويتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أونيون برلين وأربع عن رازن بال شبورت لايبزيج ثالث الترتيب بينما ياتي أينتراخت في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وقال ناجلزمان "حصدنا نقطتين هذا العام من التعادل في مباراتين بالدوري، وهذا أقل كثيرا من توقعاتنا".

ولن تكون مواجهة فرانكفورت، الذي سيلعب ضد نابولي في دوري الأبطال، سهلة حيث خسر الفريق مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري وفاز في ثلاث من آخر خمس مباريات.

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