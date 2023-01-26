دوري أمم أوروبا يشعل المنافسة مجددا بين إيطاليا وإسبانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد صدمة كبيرة لكل منهما في 2022، ستكون الفرصة سانحة أمام كل من المنتخبين الإيطالي والإسباني لحفظ ماء الوجه وربما العودة إلى منصات التتويج عبر بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، ولكن على أي منهما أن يجتاز الآخر أولا في طريقه إلى نهائي البطولة.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم عن وقوع المنتخبين الإيطالي والإسباني في مواجهة مباشرة سويا على بطاقة التأهل لنهائي البطولة فيما يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الكرواتي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

وبهذا، ستشهد فعاليات الأدوار النهائية، والتي تستضيفها هولندا في يونيو المقبل، مواجهة ثأرية ومثيرة بين المنتخبين الإيطالي والإسباني؛ حيث التقى الفريقان من قبل في نفس الدور بالنسخة الثانية عام 2021 ، وكان الفوز من نصيب المنتخب الإسباني قبل أن يسقط في النهائي أمام نظيره الفرنسي.

وكانت هذه المواجهة بعد 3 شهور فقط من مواجهة أخرى حاسمة بين الفريقين في نصف نهائي كأس أمم أوروبا، وحسمها المنتخب الإيطالي لصالحه عبر ركلات الترجيح قبل أن يتوج باللقب الأوروبي بالفز على نظيره الإنجليزي فيي النهائي.

وتأتي المواجهة الجديدة بين الفريقين في يونيو المقبل بمثابة فرصة مثالية أمام كليهما لمداواة الجراح بعد صدمة قوية لكل منهما في 2022.

وفشل المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، في التأهل إلى كأس العالم 2022 اثر إخفاقه في الملحق الأوروبي الفاصل ليغيب عن المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الإسباني إلى المونديال لكنه لم يقدم المنتظر منه كأحد المرشحين للمنافسة على اللقب، وسقط في دور الـ16 أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح ليودع المونديال مبكرا.

وتمثل بطولة دوري أمم أوروبا فرصة مثالية لكل من المنتخبين الإيطالي والإسباني لاستعادة بعض الاتزان والبريق وتحسين الصورة قبل بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وفي المواجهة الأخرى بنصف النهائي، ستكون المباراة بين كرواتيا وهولندا هي الأولى بين الفريقين على مستوى اللقاءات الرسمية، منذ فوز كرواتيا على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 1998 في فرنسا، والتي حسمها المنتخب الكرواتي لصالحه 2-1.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في 14 و15 يونيو المقبل حيث يواجه المنتخب الهولندي نظيره الكرواتي بمدينة روتردام في 14 يونيو وتعقبها في اليوم التالي المواجهة بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا في مدينة أنشخيده الهولندية، وتقام مباراة المركز الثالث في أنشخيده في 18 من الشهر نفسه ثم تعقبها المباراة النهائية في نفس اليوم بمدينة روتردام الهولندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز