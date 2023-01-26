قمة ملتهبة بين سيتي وأرسنال ومهمة ثأرية لليفربول أمام برايتون

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضع مانشستر سيتي وضيفه أرسنال منافستهما الحامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم جانبًا، ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الجمعة على ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدًا الفارق الى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.

وستكون المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 فبراير المقبل، وبالتالي فإن الفائز الجمعة سيحظى بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما الاولى في الدوري على ملعب الامارات والثانية في 26 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بفوزين مهمين: أرسنال على حساب توتنهام (2-صفر) ومانشستر يونايتد، وسيتي على توتنهام أيضا (4-2)وولفرهامبتون (3-صفر).

لكن سيتي أطاح تشلسي من الدور الثالث بفوز كبير برباعية نظيفة وسيسعى إلى إضافة القطب الثاني للعاصمة إلى قائمة ضحاياه، متسلحًا بالترسانة الهجومية الضاربة بقيادة الدولي النروجي إرلينغ هالاند صاحب 25 هدفًا في الدوري هذا الموسم، آخرها ثلاثية "هاتريك" في مرمى ولفرهامبتون كانت الرابعة له منذ انتقاله الى صفوف سيتي الصيف الماضي.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ارسنال الذي لا تختلف اسلحته الهجومية كثيرا عن سيتي في ظل تألق بوكايو ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي وإيدي نيكيتياه والنروجي مارتن أوديغارد.

مواجهة ثأرية لليفربول

ويخوض ليفربول حامل اللقب مواجهة ثأرية الأحد أمام مضيفه برايتون الذي هزمه بثلاثية نظيفة عندما استضافه على ملعب "أميكس" في 14 يناير الحالي في المرحلة العشرين من الدوري.

وعلق مدربه الالماني يورغن كلوب على الخسارة وقتها "لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ خاضها الفريق من تلك التي مني فيها بالهزيمة المؤسفة أمام برايتون".

وعانى ليفربول الذي يغيب عن صفوفه الكثير من الركائز الاساسية بسبب الاصابة، الأمرين أمام برايتون هذا الموسم حيث ارغمه الاخير على التعادل 3-3 في المرحلة التاسعة من الدوري في أكتوبر الماضي.

ويعود ليفربول إلى برايتون وهو يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في تراجع مخيف مقارنة مع المواسم الماضية، آخرها الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رباعية تاريخية.

واعترف لاعب وسطه الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا بأن ليفربول لا يزال متعبًا ذهنيًا بسبب ما حصل الموسم الماضي، وقال: "الأمر لا يتعلق فقط بالأمور البدنية، إنه شيء نفسي لأننا كنا قريبين جدًا من الفوز بكل شيء ولامسنا ذلك ولكن للأسف فشلنا في تحقيقه"، في إشارة إلى الفوز بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة المحليين وخسارة سباق لقب الدوري في المرحلة الاخيرة لصالح سيتي ونهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني.

كاين الهداف التاريخي لتوتنهام

يملك المهاجم الدولي هاري كاين فرصة ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام عندما يحل ضيفًا على بريستون من التشامبونشيب (المستوى الأول) السبت.

وعادل كاين الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم جيمي غريفز عندما سجل هدفه الـ266 في مختلف المسابقات في مرمى فولهام (1-صفر) الاثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

لم يطرأ أي تغيير على غلة غريفز منذ عام 1970، لكن القائد الحالي لمنتخب إنجلترا أصبح الآن على وشك امتلاك الرقم القياسي.

وفي ظل المعركة حامية الوطيس التي يخوضها توتنهام الخامس على المراكز الاربعة الاولى في الدوري، قد يلجأ مدربه الايطالي أنتونيو كونتي إلى إراحة نجومه ضد بريستون، لكن، مع مراعاة الهزيمة المفاجئة لتوتنهام أمام ميدلزبره في الدور الخامس لكأس الاتحاد الموسم الماضي، يحرص كاين على اللعب.

وقال كاين الذي لا يزال يتطلع الى الفوز بأول لقب كبير في مسيرته: "كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة بالنسبة لنا. كان من المحبط أن تخسر أمام ميدلزبره. سنرى ما يقوله المدرب لكنني سأكون جاهزًا".

ويخوض مانشستر يونايتد الذي وضع قدما في المباراة النهائية لكأس الرابطة بفوزه على مضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة الاربعاء في ذهاب نصف النهائي، اختبارا سهلا نسبيًا على أرضه امام ريدينغ من التشامبيونشيب.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز