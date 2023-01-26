كريستوف كرامر يتعرض لارتجاج في المخ خلال مواجهة أوجسبورج

المصدر: وكالات

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تعرض كريستوف كرامر لاعب خط وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ لارتجاج في المخ خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أوجسبورج صفر / 1 أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتعرض كرامر لصدمة في الوجه بعد تصديه لركلة حرة مع نهاية الشوط الأول للمباراة واستلقى على الأرض لبعض الوقت، وكشف دانييل فارك المدير الفني لمونشنجلادباخ أن اللاعب فقد الوعي "لبضع ثوان" ثم عانى من صداع.

ولم تتضح الصورة بشأن ما إذا كان كرامر سيكون متاحا للمشاركة في المباراة أمام هوفنهايم المقررة يوم السبت المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كرامر لارتجاج في المخ.

ففي مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، اضطر اللاعب للخروج إثر التحام مع إيزيكيل جاراي.

وقال الحكم نيكولا ريتزولي إن اللاعب توجه إليه بعد 14 دقيقة من الالتحام، وسأله حينها ما إذا كانت هذه المباراة هي مباراة النهائي.

وقام ريتزولي حينذاك بإبلاغ لاعب خط الوسط الألماني باستيان شفاينشتايجر بالأمر، وبعدها جرى تبديل كرامر.

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