برشلونة يبدأ رحلة البحث عن الألقاب فهل يستيقظ المارد الإسباني؟

المصدر: وام

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بعد أيام من فوزه الثمين على ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، تقدم برشلونة خطوة جديدة على طريق استعادة الألقاب، التي غابت عنه تماما في الموسم الماضي.

وتغلب برشلونة على ريال سوسييداد 1-0 مساء أمس في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، ليحجز مقعده في نصف نهائي البطولة للمرة الـ60 في تاريخه علما بأنه يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الكأس برصيد 31 لقبا.

وقطع برشلونة بفوزه في مباراة الأمس خطوة جديدة ومهمة على طريق استعادة لقب البطولة حيث اجتاز فريقا قويا هو ريال سوسييداد الذي تألق في الموسم الحالي وقدم عرضا قويا في مباراة الأمس بشكل خاص لكنه سقط أمام برشلونة بالهدف الذي سجله عثمان ديمبلي.

وكان الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أحد نجوم المباراة حيث تصدى لأكثر من تسديدة أطلقها لاعبو سوسييداد في المباراة ليحافظ لبرشلونة على الفوز الثمين والتأهل لنصف النهائي.

وتشير شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن تير شتيجن يمثل أحد عناصر نجاح برشلونة في الآونة الأخيرة حيث تصدى لـ18 من بين 21 تسديدة أطلقها لاعبو الفرق المنافسة في المباريات، التي خاضها برشلونة بمختلف البطولات منذ بداية عام 2023، بنسبة نجاح بلغت 85 % لهذا الحارس الألماني، الذي اهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط في مباريات الفريق بعام 2023 حتى الآن.

وكان برشلونة انتزع لقب السوبر الإسباني بجدارة بعد الفوز على ريال مدريد 3-1 في النهائي بالعاصمة السعودية الرياض ليكون اللقب الأول للفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، الذي تولى المسؤولية في منتصف الموسم الماضي.

ومن خلال النتائج التي قدمها برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية، أكد برشلونة على أن هذا اللقب في السوبر ليس سوى باكورة الألقاب التي يسعى إلى استعادتها في العام الحالي الذي قد يشهد عودة المارد الإسباني بعد الكبوة التي مر بها في المواسم الماضية.

ومنذ استئناف فعاليات الموسم الكروي في نهاية ديسمبر الماضي بعد فترة توقف طويل بسبب كأس العالم 2022، خاض برشلونة 8 مباريات، وحقق الفوز في 6 منها وتعادل في مباراتين من بينهما المباراة التي حسمها بركلات الترجيح أمام ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر.

وخلال هذه المباريات، أحرز برشلونة لقب السوبر وبلغ نصف نهائي الكأس وانفرد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد حامل لقب البطولة، ليتقدم برشلونة خطوة مهمة على طريق محاولاته لاستعادة لقب الدوري المحلي أيضا.



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