"ويفا" يجري تعديلات على نظام التأهل إلى البطولات الكبرى ودوري الأمم

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الأربعاء عن تعديلات في نظام التأهل الى البطولات الكبرى بعد 2024، على غرار مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028، مع تقليص المجموعات إلى أربعة أو خمسة منتخبات، مقارنة بخمسة أو ستة حاليًا، بالإضافة الى تغييرات في نظام دوري الامم الاوروبية.

وفقًا للنظام الجديد، الذي أقرته اللجنة التنفيذية للاتحاد، سيتم تقليص عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة الى البطولات الكبرى، من خلال تقسيم المنتخبات الاوروبية الـ 55 إلى 12 مجموعة من أربعة أو خمسة منتخبات في كل منها.

أوضح ويفا أن هذا الإصلاح "سيعيد إحياء المنافسة بجعلها أقل قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية"، كل ذلك "من دون زيادة العدد الإجمالي للمباريات" على مدار الموسم بأكمله.

سيتأهل أصحاب المركز الاول من المجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة. أما الفرق الأخرى التي تحتل المركز الثاني ستلعب مباريات ملحق مع فرق من دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى يورو 2028.

مع رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقًا في النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبًا من أوروبا الى كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مقابل 13 منتخبًا سابقًا.

أما عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أوروبا 2028 سيبقى 24.

فيما يتعلق بدوري الأمم الأوروبية، المسابقة التي تم إنشاؤها في 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية، تم تعديل النظام بشكل طفيف لإقامة دور ربع نهائي من ذهاب وإياب في مارس، مع الحفاظ على "المربع الذهبي" (نصف نهائي ونهائي) من مباراة واحدة في يونيو.

سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، علمًا أنه بموجب النظام الحالي يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الاربع مباشرة الى نصف النهائي.

سيُرتقب كيف ستحدث هذه التعديلات مع الإصلاحات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر والتي تهدف، اعتبارًا من خريف العام 2025، لدمج النوافذ الدولية في سبتمبر وأكتوبر المخصصة للمنتخبات، وتنظيم في مارس بطولات ودية مصغرة "فيفا وورلد سيريز" التي ستجمع منتخبات من قارات مختلفة.

ومن بين القرارات الأخرى التي صدرت أمس الأربعاء، نقل ويفا الكأس السوبر الأوروبية 2023 من مدينة قازان الروسية إلى العاصمة اليونانية أثينا في أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا موقوفة من جميع المسابقات الدولية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقرر ويفا رفع بروتوكوله الصحي المطبق في العام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كوفيد-19، مع التأكيد على "متابعة تطور الوباء عن كثب".

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