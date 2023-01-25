توتنهام يضم الهولندي دانجوما معاراً من فياريال الإسباني

المصدر: وكالات

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انضم الهولندي آرنوت دانجوما إلى صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعدما نجح النادي اللندني في خطف الصفقة من إيفرتون الذي كان قريبا من ضم مهاجم فياريال الإسباني.

كان دانجوما، الذي سبق له أن هبط من الدوري الإنجليزي مع بورنموث عام 2020، قريبا من الانضمام إلى إيفرتون.

وبحسب "ستاتس بيرفورم" :كان إيفرتون، الذي أقال مدربه فرانك لامبارد يوم الاثنين الماضي، ينتظر وصول اللاعب إلى مركز تدريبات الفريق لإنهاء كافة التفاصيل أمس الثلاثاء، كما أنه خضع للفحص الطبي مع الفريق.

ورغم ذلك، فإن التعاقد لم يكتمل، قام توتنهام بخطوة أخيرة لضم اللاعب الهولندي الدولي ،الذي فضل الإنضمام لكتيبة المدرب الفريق أنطونيو كونتي في سعيهم للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح دانجوما / 25 عاما/ مصدر خطر تهديفي حقيقي منذ انضمامه إلى فياريال في عام 2021، حيث سجل 22 هدفا في 51 مباراة مع الفريق الملقب بـ" الغواصات الصفراء".

ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

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