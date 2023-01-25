بيلينجهام وفيرنانديز أبرز الصفقات المرغوبة..أندية أوروبا تتأهب للساعات الأخيرة بالميركاتو

المصدر: وام

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مع اقتراب سوق انتقالات اللاعبين من نهايته، دخلت أندية عدة في محاولات مكثفة لحسم عدد من الصفقات قبل غلق "الميركاتو الشتوي" الأسبوع المقبل.

وتسعى الأندية الكبيرة إلى الانتهاء من مفاوضاتها لضم أكثر من لاعب خلال الأيام القليلة المتبقية على غلق باب الانتقالات خاصة مع اشتعال حدة المنافسة في أكثر من بطولة بعد استئناف الموسم الكروي الحالي عقب فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022.

ويبدو أن اللاعب الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام /19 عاما/ سيستحوذ على القدر الأكبر من الجدل والاهتمام في سوق الانتقالات خلال الأيام المتبقية على غلق باب الانتقالات في ظل اهتمام أكثر من ناد كبير بالتعاقد معه هذا الشتاء وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

ويتمسك بوروسيا دورتموند الألماني ببقاء اللاعب ضمن صفوفه علما بأن عقد بيلينجهام يمتد حتى يونيو 2025 ولهذا، حدد النادي الألماني 150 مليون يورو كمقابل مالي للاستغناء عن اللاعب وهو ما يصعب من مهمة معظم الأندية في التنافس على هذه الصفقة.

وبرغم هذا، قد تلجأ أندية أخرى مثل ريال مدريد الإسباني إلى الاستعانة ببعض لاعبيها للدخول في صفقة تبادلية تقلص من حجم المقابل المالي المطلوب.

ويسعى ريال مدريد جاهدا إلى حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي الحالي خشية دخول أندية أخرى في المنافسة القوية على اللاعب خلال صيف 2023 لاسيما مع اهتمام أندية إنجليزية كبيرة، منها ليفربول، بضم اللاعب إلى صفوفها.

وفي الوقت نفسه، يضع ريال مدريد نظره على اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز نجم بنفيكا البرتغالي، والذي توج بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم 2022.

ويتمسك بنفيكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب من أجل التفريط فيه، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو، ما دفع النادي لرفض عرض تشيلسي الإنجليزي، والذي وصلت قيمته إلى أكثر من 70 مليون يورو.

وبرغم رغبة أندية أخرى مثل برشلونة في ضم اللاعب ومنافسة ريال مدريد على هذه الصفقة، يبدو المقابل المالي حائلا دون دخولها في السباق على اللاعب على الأقل خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وإلى جانب بيلينجهام وفيرنانديز، يحظى مويسيس كايسيدو /21 عاما/ لاعب برايتون الإنجليزي باهتمام كبير من عدة أندي خاصة أندية الدوري الإنجليزي وفي مقدمتها أرسنال وليفربول وتشيلسي، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة انتقال اللاعب الشاب لأي من الأندية الثلاثة.

وفي الوقت نفسه، يتطلع ليفربول لحسم صفقة اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط فيورنتينا الإيطالي، والذي قدم عروضا مميزة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022.. لكن المقابل المالي المرتفع للصفقة، والذي يصل لنحو 30 مليون يورو حاليا قد يؤجل حسمها إلى الصيف المقبل.

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