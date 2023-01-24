41 هدفا تعلن العودة القوية للدوري الألماني

المصدر: وام

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على عكس ما كانت عليه الحال في مواسم عديدة سابقة، جاء استئناف فعاليات الدوري الألماني بعد فترة العطلة الشتوية في غاية الإثارة خاصة مع غزارة الأهداف التي كانت أهم ملامح الجولة الـ16 من المسابقة.

وبعد نحو 10 أسابيع من توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022 ، ثم فترة العطلة الشتوية، استأنف الدوري الألماني نشاطه بمباراة القمة بين بايرن ميونخ ولايبزج، والتي انتهت بالتعادل 1-1 لتوقف مسلسل الانتصارات المتتالية لبايرن وتشعل المنافسة على صدارة جدول المسابقة.

ولا يزال بايرن محتفظا بصدارة جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، ولكن الفارق الذي يفصله عن 3 منافسين آخرين في المراكز التالية؛ وهم إنتراخت فرانكفورت ويونيون برلين وفرايبورج، يقتصر على 5 نقاط وذلك قبل 18 جولة كاملة متبقية من البطولة.

وإلى جانب التقارب في رصيد النقاط بين فرق المقدمة، تبدو المنافسة أقوى في وسط جدول المسابقة من ناحية، وفي المراكز المتأخرة بالجدول من ناحية أخرى للتقارب الشديد أيضا في رصيد النقاط.

وقبل توقف المسابقة، كانت غزارة الأهداف من السمات المميزة للدوري الألماني خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف، حيث شهدت الجولات الـ15 الأولى 431 هدفا في 135 مباراة بمتوسط 3.19 هدف للمباراة الواحدة، وهو متوسط يفوق نظيره في باقي بطولات الدوريات المحلية بأوروبا.

وجاءت الجولة الـ16 استئنافا لهذا النجاح الكبير على المستوى التهديفي حيث شهدت هذه الجولة 41 هدفا، في 9 مباريات بمتوسط يزيد على 4.5 هدف للمباراة الواحدة.

وكانت أعلى المباريات تهديفا هي المواجهة بين كولن وفيردر بريمن، والذي حسمها الأول لصالحه 7-1 لتشهد هذه المباراة بمفردها نحو 20 % من إجمالي أهداف الجولة.

وبرغم هذا، كانت المفاجأة الحقيقية والمباراة الأكثر جذبا للاهتمام هي مباراة فولفسبورج التي فاز فيها على فرايبورج 6-0 ، ليحرم فرايبورج من استئناف مسيرته الناجحة التي قدمها قبل فترة التوقف ويمنعه من الانفراد بالمركز الثاني في جدول المسابقة.

وكانت مباراة بوروسيا دورتموند وأوجسبورج ثاني أكثر المباريات تهديفا في هذه الجولة حيث فاز دورتموند على ضيفه 4-3 ليستعيد دورتموند اتزانه في المسابقة إثر الهزيمة في آخر مباراتين خاضهما قبل فترة التوقف.

وأكد دورتموند بهذا الفوز المثير أنه لا يزال قادرا على العودة للمنافسة مع بايرن ميونيخ خاصة وأن الفارق الذي يفصله عن المركز الثاني حاليا يقتصر على نقطتين فقط.



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