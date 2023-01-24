فرناندو سانتوس ينتقل من تدريب رونالدو الى تدريب ليفاندوفسكي

المصدر: أ ب

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بعد أن درب فيرناندو سانتوس نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، ينتقل الآن ليدرب نجما آخر هو روبرت ليفاندوفسكي.

فبعد شهر من فراق ابن بلده البرتغالي، تم تقديم سانتوس في وارسو الثلاثاء باعتباره المدرب الجديد للمنتخب الوطني البولندي، ليصبح ثالث مدرب أجنبي لبولندا بعد ليو بينهاكر وباولو سوسا.

سيدرب سانتوس، 68 عاما، فريقا قائده ليفاندوفسكي، 34 عاما، مهاجم برشلونة الذي يقترب من نهاية مسيرته وربما يخوض فقط البطولة الأوروبية 2024 وكأس العالم 2026 على المستوى الدولي.

لم يتجاوز منتخب بولندا منذ 1986 مرحلة المجموعات إلا في بطولة 2022 وفي بطولة أوروبية واحدة 2016. أما سانتوس المعروف بعقليته الدفاعية البراغماتية، فله باع طويل على المستوى الدولي. فخلال 8 سنوات، قاد البرتغال للحصول على بطولة يورو 2016 وهي أول بطولة دولية للمنتخب، كما حصل على لقب بطولة دوري الأمم في نسخته الأولى 2019.

ودرب سانتوس أيضا منتخب اليونان في يورو 2012 عندما وصل المنتخب لربع النهائي، وفي كأس العالم 2014.

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