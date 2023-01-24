ماني يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الثلاثاء الى تمارين بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، مع استمرار تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر حساب العملاق البافاري على تويتر فيديو يظهر خروج ماني الى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو يقول أمام الكاميرا "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".

تعرض ماني لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يومًا من الانتكاسة.

قال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان في وقت سابق من الشهر الحالي إن لاعب ليفربول الانجليزي السابق قد يعود "في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قال "إذا سارت الامور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس"، مضيفًا أن هناك "فرصة ضئيلة للمشاركة في لقاء الذهاب" في العاصمة الفرنسية في 14 فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه في الثامن من مارس في ميونيخ.

لن يشارك مانيه مع بايرن، متصدر الدوري، ضد ضيفه كولن الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الـ17 من البوندسليغا.



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