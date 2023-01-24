هاري كين يحقق إنجازاً تاريخياً في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ب

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بات هاري كين مشاركا في لقب "الهداف التاريخي لنادي توتنهام" بتسجيله هدف الفوز 1-0 على فولهام، ليحصد فريقه نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

تلقى كين تمريرة من سون خارج منطقة الجزاء، ليطلق قذيفة تسكن مرمى نادي فولهام مسجلا هدفه رقم 266 مع توتنهام، ليتساوى مع الراحل جيمي غريفز، الهداف التاريخي للنادي.

هدف كين يرفع رصيده إلى 15 هدفا في دوري هذا الموسم و199 هدفا في مسيرته، ولولا طوفان الأهداف الذي سجله إيرلنغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل بالفعل 25 هدفا في الدوري في عامه الأول في كرة القدم الإنجليزية لحصد كين لقب هداف الدوري هذا العام.

وجاء الهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول في مباراة صعبة بدأت متأخرة بنحو 20 دقيقة بسبب مشكلات مرورية في جنوب غرب لندن.

يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ضيق عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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