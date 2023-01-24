فالنسيا يواصل نزيف النقاط في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

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واصل فالنسيا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ألميريا 2-2 أمس الاثنين في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل الضيوف على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أهدرها البلجيكي لارجي رمضاني.

ونجح فالنسيا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه الهولندي جاستن كلويفرت (48)، لكن ألميريا أدرك التعادل بعد ست دقائق بواسطة المدافع شومي (54).

ومنح القائد خوسيه غايا التقدم لفالنسيا مرة ثانية في الدقيقة 65، ورد الضيوف بهدف فرانشيسكو بورتيو (74).

وهي المباراة الثالثة تواليا يفشل فيها فالنسيا في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين، وسقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات فرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المقابل، سقط ألميريا في فخ التعادل للمرة الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة الني لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

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