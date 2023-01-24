كاين "القياسي" يعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات في البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

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أعاد المهاجم الدولي هاري كاين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز في مرمى جاره ومضيفه فولهام 1-صفر في دربي العاصمة لندن أمس الاثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وسجل كاين الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما تلقى كرة من الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون عندما حافة المنطقة فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الالماني بيرند لينو.

وهو الهدف الـ 16 لكاين في الدوري هذا الموسم، معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.

كما رفع كاين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الانجليزي والـ 266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات فعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي غريفز حسب موقع "سكواوكا" للإحصاءات.

ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد جاره عند 31 نقطة في المركز السابع بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية توالياً بعد أربعة انتصارات متتالية.

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