أرسنال يعزّز صفوفه بالمدافع البولندي كيفيور

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الاثنين تعاقده مع المدافع الدولي البولندي ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي دون الكشف عن مدة وقيمة الصفقة.

وقال المدير الرياضي البرازيلي لأرسنال إيدو في بيان: "نحن سعداء بالحصول على توقيع ياكوب كيفيور. إنه شاب موهوب كنا نشاهده منذ فترة".

وأوضح المدرب الإسباني للنادي اللندني ميكل أرتيتا: "إنه مدافع متعدد المهارات أظهر إمكانات كبيرة وجودة (...) سيحقق القوة والجودة لقطاعنا الدفاعي".

وكان كيفيور البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى سبيتسيا في أغسطس 2021 وخاض معه 43 مباراة وكان ضمن التشكيلة البولندية في مونديال قطر.

ويتصدر أرسنال حاليًا الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب، علما أن النادي اللندني لعب مباراة أقل.

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