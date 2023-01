أول بطاقة بيضاء في تاريخ كرة القدم.. فماذا تعني هذه البطاقة؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتاد مشجعو كرة القدم منذ مونديال 1970، على مشاهد الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، ولكن حكم برتغالي فاجأ الجميع بإشهار بطاقة بيضاء.

وجاء استخدام هذه البطاقة السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر موقع "sportbible"، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football!



🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX