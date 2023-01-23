أول بطاقة بيضاء في تاريخ كرة القدم.. فماذا تعني هذه البطاقة؟

المصدر: البيان

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اعتاد مشجعو كرة القدم منذ مونديال 1970، على مشاهد الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، ولكن حكم برتغالي فاجأ الجميع بإشهار بطاقة بيضاء.

وجاء استخدام هذه البطاقة السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر موقع "sportbible"، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football!



🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX — GiveMeSport (@GiveMeSport) January 23, 2023

وقد حظي منح البطاقة بالترحيب والتصفيق من قبل الجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات.

ووفقا لموقع "sportbible"، فقد تم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة "لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة".

وتم تقديم البطاقة البيضاء في البرتغال جنبا إلى جنب مع العديد من مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا.

وكان "الفيفا" أدخل مؤخرا بعض التعديلات على قوانين كرة القدم، بينها إمكانية مشاركة بدائل للاعبين المصابين بالارتجاج خلال المباراة، بالإضافة إلى زيادة الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهو الأمر الذي برز بشكل كبير خلال مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ومع استخدام البطاقة البيضاء الآن، فإن الأمل هو أن يقوم الحكام الآخرون باستخدامها عندما يرون ذلك مناسبا أثناء المباريات.

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