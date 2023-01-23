هالاند.. «هاتريك رابع» في 19 مباراة

المصدر: لندن - أ ف ب

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حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ووصل الفريق إلى النقطة 45، ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، مسجلاً الـ «هاتريك» الرابع له في 19 مباراة بموسمه الأول في «البريميرليغ»، في إنجاز لم يحققه أي لاعب، ومتفوقاً بفارق كبير على وصيفه الهولندي فان نيستلروي الذي احتاج 65 مباراة ليصل إلى «هاتريك رابع».

وبات هالاند على بعد «هاتريك» واحد ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد ثلاثيات في موسم واحد في الدوري الإنجليزي ،والمسجل باسم آلن شيرر مع بلاكبيرن روفرزفي،موسم 1995 - 1996.

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