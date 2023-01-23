روما يواصل صحوته بالدوري الإيطالي ويزاحم انتر ميلان على المركز الثالث

المصدر: وام

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واصل روما اليوم صحوته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2-0 على سبيزيا في الجولة الـ19 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أودينيزي على مضيفه سامبدوريا 1-0 وتعادل مونزا مع ساسولو 1-1.

وحقق روما انتصاره الثاني على التوالي، وهو الثالث له مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم للمركز الرابع برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف انتر ميلان.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ستيفان الشعراوي مع نهاية الشوط، وأضاف الفريق الهدف الثاني بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر تامي أبراهام.



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