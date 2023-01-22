حطم رقم صلاح وسون .. هالاند اسطورة البريميرليغ يكتب التاريخ مجدداً

المصدر: دبي عماد الدين إبراهيم

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بات النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ماكينة أهداف وهدافاً مرعباً ممزقاً للشباك ومحطماً للأرقام القياسية، وحقق اليوم رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراة سيتي مع وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الاحد ضمن مواجهات الجولة 21 بعد أن سجل هاتريك وغادر الملعب في الدقيقة 60.

ثلاثبة مبهرة

وهي الثلاثية التي وصل بها إلى الهدف رقم 25 ليتخطى هدافي النسخة الماضية من الدوري محمد صلاح نجم ليفربول والكوري سون هيونج مين من توتنهام اللذين تصدرا قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً لكل منهما .

كما كان هلاند قد سجل 9 أهداف في بداية مشاركته بالمسابقة، ليصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يحقق هذا الإنجاز، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من ميكي كوين وسيرجيو أغويرو (8) أهداف لكل منهما.

أرقام محطمة

سبق لهالاند ان تخطى عدد الأهداف التي سجلها صاحبي الحذاء الذهبي لموسمي 1997 - 1998 و1998 - 1999 برصيد 18 هدفا، وهداف موسم 2008 - 2009 برصيد 19 هدفا وكذلك صاحبي الحذاء الذهبي لموسمي 2006 - 2007 و2010 - 2011 برصيد 20 هدفا.

إنجاز والده

وكان هالاند تخطى إنجاز والده ألفي هالاند الذي سجل 18 هدفا خلال 181 مباراة مع فرق نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.

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