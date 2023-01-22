والد مبابي يُشيد بالنجم المغربي عزالدين أوناحي لهذا السبب؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد ويلفريد، والد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بقدرات المغربي عز الدين أوناحي، نجم آنجيه.

وقال ويلفريد، في تصريح أبرزته شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية وفقا لموقع كورة: "كانت لدينا بعض الاكتشافات العظيمة في كأس العالم 2022. كنت أفكر في الصغير عز الدين أوناحي ، الذي أحببته حقًا. لقد رأيته بالفعل مع آنجيه.. إنه لاعب مثير للاهتمام".

يذكر أن بعض التقارير، سبق أن ربطت أوناحي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تؤكد أنباء أخرى أن اللاعب خارج حسابات لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي.

وارتبط أوناحي أيضًا بالانتقال إلى برشلونة وليدز يونايتد ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص أسود الأطلس في كأس العالم "قطر 2022".

ويرتبط النجم المغربي بعقد مع نادي أنجيه حتى صيف 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز